Форум с огоньком

Старт форуму 28 июня дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Выставочные мероприятия ВТФ ЮВО «Армия-2019» на территории Ростовской области будут проведены с 28 по 30 июня на территории филиала парка «Патриот» в Самбеке. Одним из самых зрелищных этапов ВТФ ЮВО «Армия-2019» является ежедневный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, который будет проходить дважды в день в 12:00 и 15:00. Всего более 200 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа