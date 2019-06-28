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Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ

Форум с огоньком

Открылся военно-технический форум ЮВО «Армия-2019»

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Старт форуму 28 июня дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Выставочные мероприятия ВТФ ЮВО «Армия-2019» на территории Ростовской области будут проведены с 28 по 30 июня на территории филиала парка «Патриот» в Самбеке. Одним из самых зрелищных этапов ВТФ ЮВО «Армия-2019» является ежедневный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, который будет проходить дважды в день в 12:00 и 15:00. Всего более 200 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа


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