«УЗТМ-Картэкс» запустит производство и Кемеровской области

Компания «УЗТМ-Картэкс» (подразделение Уралмашзавода) создаст на территории Кузбасса сервисный центр машиностроительной компании с производством отдельных деталей для электромеханических экскаваторов. Производство запустят на площадке «Кемеровохиммаша» (филиал «Алтайвагона», входит в АО ХК СДС). Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между руководством «УЗТМ-Картэкс», Газпромбанком и правительством Кемеровской области.

По словам Яна Центера, сервисный центр планируется создать для обеспечения эффективного сервисного обслуживания горного оборудования, работающего на предприятиях Кемеровской области. «Сейчас обслуживанием горной техники в регионе занимается аккредитованная дилерская компания. УЗТМ-Картекс уже ведет переговоры о формировании склада запчастей на территории одного из горнодобывающих предприятий, решается вопрос о создании подразделения по техническому обслуживанию машин как в гарантийный, так и постгарантийный периоды»,— сообщил он. Господин Центер уточнил, что часть запасных частей, за счет которых будут формироваться склады, планируется производить на территории Кузбасса. Одновременно «УЗТМ-Картэкс» приступает к разработке новых машин совместно со специалистами петербургского инжинирингового центра и «СДС-Уголь».

Сергей Цивилев уверен, что проект выгоден всем участникам. «Для заводов «УЗТМ-Картэкс» — это сокращение издержек на транспортировку и повышение уровня сервисного обслуживания за счет оперативной доставки запчастей. Собственное производство позволит загрузить мощности предприятий, развивать компетенции специалистов машиностроительного сектора»,— подчеркнул губернатор.