В отношении владельца ГК «Рольф» возбуждено уголовное дело

По данным «Ъ», СК РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Бизнесмен подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Петров в настоящее время находится вне пределов России.

Накануне в автосалонах и офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, по местам жительства топ – менеджеров были проведены обыски сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ. Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова, главный финансовый директор компании Александра Озерянова и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро были доставлены на допрос в СКР.

Как сообщает «Интерфакс», в рамках дела был задержан Анатолий Кайро. В Петербурге задержаний не производилось.