Спасатели объявили несколько экстренных предупреждений по Краснодарскому краю

На территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение по пожароопасности. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, 28-го и 29-го июня местами в восточной половине региона, а также в его центральных и северо-западных районах, включая Черноморское побережье Новороссийска, сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Кроме того, 28-го, 29-го и 30-го июня на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках курорта ожидаются резкие подъемы уровней воды, а на отдельных водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Также вероятен риск схода селей малого объема в горной зоне.

В эти же числа ожидаются подъемы уровней воды в реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной и юго-западной территории края, а также на реках Республики Адыгея и Черноморского побережья от Анапа до Магри.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», с 28 по 30 июня на акватории Черного моря на участке Анапа - Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Гидрометцентр прогнозирует в крае на пятницу, 28 июня, кратковременные и сильные дожди, грозы, местами сильные ливни с градом. Ветер будет западных направлений - 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с, а в отдельных пунктах при грозах - 20-25 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +27… +32°.

Василий Хитрых