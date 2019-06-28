В Краснодаре прошли прения по делу «потрошителя» Дмитрия Бакшеева

В Прикубанском суде Краснодара прошли прения по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве знакомой и надругательстве над ее телом, сообщили “Ъ-Юг” представители защиты. Обвинение попросило назначить Бакшееву наказание в виде 14 лет колонии, защита настаивает на недоказанности его вины и предлагает оправдать Бакшеева.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в сентябре 2017 года в Краснодаре дорожные рабочие обнаружили потерянный телефон с шокирующими фотографиями: мужчина сделал селфи с отрезанной рукой. Владельцем телефона оказался безработный Дмитрий Бакшеев, который был арестован вместе с женой по подозрению в убийстве. Следствие установило, что супруги Бакшеевы распивали спиртное вместе со случайной знакомой Натальей Вахрушевой, Наталья Бакшеева внезапно приревновала мужа к новой знакомой и приказала ее убить. По версии обвинения, Дмитрий Бакшеев расчленил тело, принес его в свою комнату в общежитии и там хранил, часть фрагментов тела он разбросал недалеко от общежития.

Психиатрическая экспертиза выявила у Бакшеева расстройство, которое не препятствует признанию его виновным. Защита настаивает на том, что Бакшеев нашел расчлененные фрагменты тела на пустыре и принес их в свою комнату, испытывая болезненное любопытство к теме смерти.

Анна Перова, Краснодар