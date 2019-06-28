На Дону выделят 58 млн рублей на ремонт подъезда к Каменке

На капитальный ремонт подъезда от автодороги Миллерово – Вешенская к селу Каменка из дорожного фонда Ростовской области выделят 58 млн руб., сообщает пресс-служба губернатор региона. Еще около 585 тыс. руб. на эти цели направит Кашарский район.

«Сейчас подъезд к селу протяженностью 1,5 км находится в неудовлетворительном состоянии», - сказано в сообщении.

Работы должны быть выполнены до конца этого года.В ходе капремонта подрядчик приведет порядок дорожное полотно, установит освещение и обустроит тротуары.

Дарья Голякова