В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шоссейная с 1 июля

В связи с работами на инженерных сетях в рамках строительства Фрунзенского моста с 00:00 (MSK+1) 1 июля до 24:00(MSK+1) 1 августа по ул. Шоссейная на участке от ул. Народная до ул. Казачья ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация Самары.

Так, до 4 июля отменят движение троллейбуса № 6, с 4 июля до 1 августа троллейбус № 6 будет следовать по укороченному маршруту от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод». С 1 июля до 1 августа движение автобусов по маршрутам – №№ 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199, 80 – будет организовано по измененной схеме. Автобусы № 5д будут следовать по обычному маршруту.

Объезд перекрываемого участка будет организован через ул. Казачья с выездом на ул. Народная по ул. Осетинская. На пересечении ул. Народная с ул. Осетинская, а также ул. Казачья с ул. Осетинская установят светофоры. При выезде с ул. Осетинская на ул. Казачья предусмотрен левый поворот для транспорта, следующего в сторону Сухой Самарки.

Для транспортной доступности Куйбышевского района на период ограничения движения усилена работа льготных автобусов № 5д, 26 и 66 (трасса следования не меняется), следующих из Куйбышевского района.

Ани Айвазян