Новосибирские налоговики разблокировали счета Жерара Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье. Как заявил «Интерфаксу» представитель УФНС, ситуация «является штатной».

Так, 30 апреля инспекция потребовала от Жерара Депардье уплатить налоги, после истечения срока уплаты банковские операции были приостановлены. «После поступления денежных средств 27 июня 2019 года приняты решения о возобновлении операций по счетам»,— приводит агентство слова представителя управления.

Напомним, в 2013 году французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что выдача гражданства связана с большим вкладом актера в развитие российской культуры и кинематографа. В феврале 2013 года французский актер получил прописку в Саранске.

В декабре 2018 года актер поменял место прописки на Новосибирск из-за того, что город отличается выгодным географическим положением для ведения бизнеса, говорила бизнес-партнера актера Юлия Мосман. По данным «СПАРК-Интерфакс», перерегистрировавшийся в декабре индивидуальный предприниматель Жерар Депардье осуществляет творческую деятельность, а также деятельность в области искусства и организации развлечений.

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Илья Галагуз