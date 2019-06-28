Приставы опечатали строящуюся базу отдыха в Архипо-Осиповке

Судебные приставы опечатали двери базы отдыха в Архипо-Осиповке. Как рассказали в УФССП по краю, исполнительное производство было возбуждено решением Геленджикского городского суда.

По данным ведомства, суд вынес решение о запрете работы по строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации туристической базы. Сама база представляет из себя сколько некапитальных жилых построек для временного проживания граждан и бассейна.

Тем не менее, приставы, выехав на место, установили, что вопреки решению суда ведется частичная эксплуатация объектов, находящихся на территории базы. Исполнители опечатали двери всех объектов, а руководству базу вручили требование о взыскании исполнительского сбора.

Василий Хитрых