В Ставрополе местного жителя будут судить за серию краж из квартир

В Промышленный районный суд Ставрополя направлено уголовное дело жителя Новоалександровского района Ставропольского края, обвиняемого в серии краж из квартир (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2017 года по февраль 2019 года с помощью отмычки вскрыл десять квартир в Ставрополе, из которых похитил ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 4 млн. руб. Обвиняемый был задержан с поличным при покушении на совершение очередной квартирной кражи. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кристина Федичкина