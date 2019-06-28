В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

ГУ МВД России по Ульяновской области

В пятницу, 28 июня, в Новомалыклинском районе Ульяновской области произошло ДТП, в результате которого погибли трое полицейских из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, пятеро сотрудников правоохранительных органов возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару. Двое пострадавших госпитализированы в одну из ульяновских клиник. Глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что местные власти окажут необходимую помощь родным и близким пострадавших. Кроме того, губернатор поручил региональному минздраву оказать всю необходимую помощь. Об этом на своей странице сообщил пресс-секретарь главы Ульяновской области Тимофей Гончарук.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ульяновской области, происшествие произошло на 124 км автотрассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» возле поворота на село Елховый Куст. По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Калина» с полицейскими не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной «ДАФ».

По факту инцидента проводится проверка.

Андрей Сазонов