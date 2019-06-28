УФАС начало расследование в отношении банка ВТБ

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО ВТБ. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, нарушение законодательства связано с ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского». Предприятие является соисполнителем по государственному оборонному заказу. Согласно законодательству, исполнитель и соисполнители такого заказа обязаны открыть специальный счет в том банке, в котором открыт счет у заказчика. В данном случае этим банком стало ПАО ВТБ. Представители завода обратились в банк для открытия счета, однако получили отказ, аргументированный тем, что невозможно открыть счет для предприятия, являющегося банкротом.

«В данном случае ВТБ является монополистом, поскольку он единственное лицо, где можно открыть счет. Действия банка регулируются законом о государственном оборонном заказе, который не допускает отказа предприятию в открытии счета»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

В ПАО ВТБ было направлено предупреждение об устранении нарушения, однако оно не было исполнено, и Пермское УФАС возбудило в отношении банка дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Стоит отметить, что ранее подобные трудности возникали при работе предприятий с ПАО Сбербанк, однако до возбуждения дела не доходило, поскольку банк своевременно исполнял предупреждения антимонопольного органа. Кроме того, имеется правовая позиция Верховного суда РФ, из которой следует, что банк не имеет права отказать банкроту в открытии специального счета при исполнении государственного оборонного заказа.