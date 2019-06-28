В тундре Ямала нашли двух пропавших детей

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нашли двух маленьких детей, пропавших в тундре 26 июня. «Мальчики находились в 10 км от стойбища. На катере их доставили в Самбург для медицинского осмотра. Состояние детей удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются»,— рассказали в администрации района.

Детям шесть и восемь лет. 26 июня они ушли из стойбища, находящегося в 19 км от села Самбург. Сообщение об их пропаже группа «Ямалспас» получила на следующий день.

Самбург — самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района, расположенный за полярным кругом. Население села, по данным на 1 января 2018 года, составляет более 2,1 тыс. человек. Из них 1,7 тыс человек — представители коренных малочисленных народов Севера.