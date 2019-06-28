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Суд отказался отпускать из СИЗО директора центра «КАФС», обвиняемого в передаче взятки

Челябинский областной суд рассмотрел жалобу директора учебного центра автошколы «КАФС» Александра Котрова на решение Ленинского районного суда о его помещении в следственный изолятор. Апелляционная инстанция отказалась изменить меру пресечения на домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда.

Александру Котрову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По версии следствия, он передал 160 тыс. руб. сотруднику ГИБДД за успешную сдачу учениками автошколы «КАФС» теоретической части экзамена. 7 июня Ленинский районный суд отправил Александра Котрова в следственный изолятор на два месяца.

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