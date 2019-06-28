В Пятигорске у предпринимателя изъяли 275 немаркированных шуб

Против предпринимателя из Пятигорска возбудили уголовное дело за торговлю меховыми изделиями без маркировки (п. «б» ч. 2 ст. 171.1), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Расследование показало, что подозреваемый приобрел товары для продажи на территории Пятигорска. Обыскав два принадлежащих предпринимателю торговых павильона, правоохранители обнаружили и изъяли 275 шуб общей стоимостью более 9 млн руб. Экспертиза показала, что меховые изделия не промаркированы контрольными знаками.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его дело направили для рассмотрения в Пятигорский городской суд.

Дарья Голякова