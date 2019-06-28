Радий Хабиров пообещал переделать парковку на Советской площади под парк генерала Шаймуратова

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на заседании пятого Всемирного курултая башкир заявил, что на месте парковки на Советской площади будет разбит парк и установлен памятник генералу Шаймуратову. Парковку сделают подземной. В марте 1942 года с площади на Великую отечественную войну уходила легендарная дивизия под руководством генерала.

Делегатам был продемонстрирован проект парка с конной скульптурой генерала в центре, напоминающей знаменитый памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге.

Деньги на памятник, заявил господин Хабиров, должны быть собраны общественностью и предложил Всемирному курултаю объявить этот сбор. Предложение было встречено аплодисментами.

Наталья Павлова