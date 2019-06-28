«Победа» последний раз полетит из Перми в Грузию 6 июля

Авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов в грузинский Батуми. Согласно данным аэропорта «Пермь», последние рейсы по данному направлению перевозчик выполнит 6 июля (в Батуми) и 7 июля (в Пермь). После этого авиасообщение с Грузией прекратится.

«Победа» совершила первый полет в Батуми 6 июня. Программа полетов была рассчитана до сентября, с частотой два раза в неделю. Однако из-за беспорядков в Грузии руководство РФ с 8 июля решило приостановить полеты в эту страну. Пермякам было предложено сдать билеты либо перебронировать поездки на другие даты.

Авиакомпания «Победа» является также перевозчиком по маршруту Пермь — Тбилиси, полеты должны начаться 1 октября. Пока они числятся в расписании пермского аэропорта.