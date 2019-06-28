В Краснодаре впервые за 20 лет построят новые трамвайные ветки

Впервые за 20 лет в Краснодаре начнут строительство новых трамвайных линий, сообщает пресс-служба администрации города. Всего планируется построить четыре ветки протяженностью 27,4 км: в Музыкальный микрорайон, в Восточно-Кругликовский микрорайон, в микрорайон Гидростроителей и в район аэровокзального комплекса.

Как сказано в сообщении, из бюджета Краснодара уже выделили средства для проектирования новой трамвайной ветки по ул. Московской. Ее протяженность составит 5 км, ветка пройдет по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Проектирование линии начнется уже в этом году и завершится в 2020 году.

Кристина Федичкина