УНИКС пропустит следующий сезон баскетбольной Евролиги

Баскетбольная команда УНИКС из Казани не получила путевку турнира Wild-card и пропустит следующий сезон Евролиги. Как сообщается на сайте турнира, на wild-card претендовали также петербургский «Зенит», сербский «Партизан» и вильнюсский «Ритас», однако путевку на соревнования получил «Зенит». Команда станет третьим клубом из России на турнире.

«Зенит» и УНИКС в прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ дошли до полуфинала плей-офф, где уступили московскому ЦСКА и подмосковным «Химкам» — участникам международного турнира по итогам национального чемпионата. При этом казанская команда взяла бронзу лиги ВТБ.

Евролига стартует 3 октября 2019 года.

“Ъ-Казань”