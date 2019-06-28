«Владимиру Зеленскому сейчас точно не до смеха» Дмитрий Дризе — о конфликте президента Украины с министром иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего министра иностранных дел в нарушении субординации — Павел Климкин без согласия главы государства вступил в переписку с Россией. В свою очередь, известный украинский политик Виктор Медведчук в обход первого лица договаривается с непризнанными республиками Донбасса об освобождении пленных. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные события стали первым серьезным вызовом для нового главы государства.

На Украине первый большой политический скандал после прихода к власти Владимира Зеленского, и его причина напрямую связана с Россией. События развивались сразу по двум направлением. Первое: министр иностранных дел Павел Климкин без одобрения президента самостоятельно ответил на ноту российского МИДа относительно украинских моряков. Там, в частности, говорилось, что освобождение возможно, если Киев будет судить их по российским законам. Климкин жестко отказал, назвал предложения Москвы циничными и неприемлемыми.

Это возмутило Зеленского. Президент созвал по этому поводу специальный брифинг: отчитал своего министра и впервые с присущим ему артистизмом обратился к Владимиру Путину: «Я не видел нашего ответа на ноту Российской Федерации, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. Еще я хочу обратиться к президенту Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям».

Теперь вторая история: небезызвестный Виктор Медведчук ранее так же, не поставив президента в известность, отправился на переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Обсудил выполнение минских соглашений и даже получил согласие освободить украинских пленных. В мировой практике это нонсенс. Сюда же нелишне в очередной раз добавить, что Виктор Владимирович имеет репутацию единственного на Украине политика, которому доверяет Владимир Путин. Его оппозиционная платформа «За жизнь» идет на выборы в Раду и имеет неплохие шансы на хороший результат. Зеленский также возмутился — назвал деятельность Медведчука предвыборным пиаром.

Теперь главное: при чем здесь Путин и саммит в Осаке? Как известно, президент России в Японии проводит большое количество двусторонних встреч, в том числе с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. И везде будет обсуждаться Украина. И что же скажет Путин своим партнерам? «Смотрите, Зеленский абсолютно некомпетентен — на него нельзя делать ставку. Он не контролирует ситуацию. Его собственный МИД не слушает. Другое дело Медведчук — он авторитетен. Его уважают в непризнанных республиках и именно ему, а не Зеленскому Москва готова уступать при необходимости». Вспоминаем «Прямую линию», что говорил глава российского государства? Зеленский — хороший актер, а то, что он делает сейчас, не смешно.

Действительно, Владимиру Александровичу сейчас точно не до смеха. Произошедшее — это первый серьезный чувствительный удар по Зеленскому. Его выставили слабым лидером. Был ли сговор Климкина и Медведчука, и насколько ситуация инспирирована Москвой? Ответы даже не нужны. И так все ясно.

Теперь слово за Западом. Западная поддержка — спасение Зеленского. Так ли все безоблачно на этом направлении?

Мы знаем о претензиях Трампа к Украине за поддержку Хиллари Клинтон и то, что его враги имеются в окружении нынешнего украинского лидера. Можно рискнуть предположить, что еще пара таких ударов, и Зеленский не устоит.