Стоимость проезда в пензенском общественном транспорте обещают повысить до 32 рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал сохранить действующую стоимость проезда – 20 руб. для электротранспорта и 21 руб. для автобусов – для жителей областного центра. Он предложил оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа.

«Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд для граждан, администрация Пензы должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы», - заявил он.

С мая в Пензе действуют нерегулируемые тарифы. На разных маршрутах стоимость проезда планируют поднять до 27-30 руб., при безналичном расчете и проезде в позднее время суток – до 31-32 руб. На разных маршрутах тарифы могут подняться уже 7-10 июля. Последний раз тарифы повышали 16 августа прошлого года.

Иван Сергеев