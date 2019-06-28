Оренбуржье подписало с Узбекистаном контракты на $1,3 млн

Делегация Оренбургской области во время визита в Республику Узбекистан подписала экспортные контракты на $460 тыс. и соглашения на общую сумму $860 тыс. Об этом сообщает правительство региона.

«В частности, между компаниями АО “Ферганский ег-мой” и КФХ Теряев был подписан контракт на поставку зерновых на общую сумму $100 тыс., а также между фермерским хозяйством “Заги Ота” и ООО МТС “Красногоры” – экспортный контракт на поставку поголовья крупного рогатого скота красной степной породы на $60 тыс.»,– говорится в сообщении.

Во время визита в Казахстан Оренбуржье представляли руководители предприятий КФХ Теряев, ООО МТС «Красногоры», ООО «ТД “Ликосстальпром”», а также представители ОСПП и Центра поддержки экспорта региона.

Кроме того, во время поездки в Узбекистан представители компании ООО «ТД “Ликосстальпром”» заявили о готовности поставить металлопрокат, а компания С.П. FER-BE» –наладить его сбыт в республике после того, как будет изучены емкость рынка и условия поставки.

Георгий Портнов