В Ростове из-за аварии на Северном водоводе без воды остались 12 тысяч человек

В четверг, 27 июня, около 22:00 в Ростове произошла авария на Северном водоводе. Специалисты устраняли последствия всю ночь, ожидается, что в полном объеме водоснабжение восстановят к 10:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сказано в сообщении, холодной воды не было от ул. от 50-летия РСМ до пер. Днепровский, ул. Вятская 63–67, в микрорайонах Темерник, «Суворовский», «Левенцовский», в поселке Каратаево, в садовых товариществах по ул. Верной до Родионово-Несветайского района, с/т «Изумруд», «Энергия», «Братство», «Импульс», ул. Совхозная. Под ограничение попали более 12 тыс. человек.

Работы по устранению аварии были закончены в 4:30. После этого началось заполнение водовода.

Кристина Федичкина