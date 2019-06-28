Рассмотрение иска о банкротстве «Треста №14» отложили на три месяца

Сегодня Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение иска ФНС о банкротстве ПАО «Строительно-монтажный трест №14». Рассмотрение назначено на 23 сентября — таким образом, дело отложено на три месяца. Мотивировочное решение пока не опубликовано. В дело о банкротстве ПАО решила также вступить в качестве третьего лица краевая инспекция Госстройнадзора.

Напомним, ФНС обосновывает свое требование задолженностью в 218 млн руб., из которых 186 млн руб.— сумма основного долга, 30 млн руб.— пени и 1,1 млн руб. штрафов. Это уже шестое заявление о банкротстве «Треста» с 2017 года. Однако все разбирательства были прекращены (по заявлению истцов или по решению суда).

Источник в краевом правительстве сообщил «Ъ-Прикамье», что таким образом ФНС решила дать «Тресту № 14» возможность погасить задолженность. Кроме того, выяснилось, что ФНС не корректно насчитала задолженность общества по налогам – «Трест» в начале года погасил 143 млн руб. долга. «Это хороший знак, значит, стороны договариваются» - прокомментировал отложение рассмотрения иска источник.

Согласно данным «Треста», выручка ПАО в 2018 году сократилась на 65% — с 2,8 млрд руб. до 1 млрд руб. При этом обществу удалось снизить размер чистого убытка более чем в десять раз. В 2018 году он составил 49,7 млн руб., годом ранее — 525,4 млн руб.

«Трест №14» создан в 1960 году. Входит в число крупнейших региональных застройщиков, занимается жилищным строительством в Перми и Пермском крае. В 2017 году сдано 91,7 тыс. кв. м жилья и другой недвижимости. Основной акционер ПАО — гендиректор компании Владимир Мачехин (88,61% акций предприятия).