ИФНС подала на банкротство ООО «Юмагузинское водохранилище»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Башкирии направила в арбитражный суд республики заявление о признании несостоятельным ООО «Юмагузинское водохранилище». Требования к должнику налоговики оценивают 599,3 тыс. руб. Заявление зарегистрировано 27 июня, дата его рассмотрения пока не определена.

ООО «Юмагузинское водохранилище» в 1998–2006 году было генеральным подрядчиком строительства одноименного водохранилища в Кугарчинском районе Башкирии — на родине первого президента республики Муртазы Рахимова. Основной участник общества — министерство земельных и имущественных отношений (более 60% уставного капитала). В нем также есть миноритарные доли нескольких башкирских предприятий, в том числе БЭСК, «Башнефть», СНХЗ, «Амзинский лесокомбинат», АО «Стеклонит» и других. Выручка в 2017 году составила 1,2 млн руб., чистый убыток — 18,74 млн руб., стоимость чистых активов на начало 2018 года составляла 728,11 млн руб. Уставный капитал — 798,96 млн руб. В 2019 году в отношении предприятия, по данным Kartoteka.ru, были возбуждены исполнительные производства на сумму 430 тыс. руб., в 2018 году — на 1 млн руб.

В 2009 году МВД по Башкирии возбуждало уголовное дело по факту мошенничества, выразившегося в незаконном возмещении «Юмагузинскому водохранилищу» НДС в размере 1 млрд руб. Уфимская юридическая компания «Финансово-экономическая коллегия адвокатов», сопровождавшая эту сделку, получила беспрецедентно высокий гонорар в размере 145 млн руб.

Ирина Самойлова