В аварии в ХМАО погибли три человека

На 409 километре автодороги «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ) столкнулись Renault Logan и Opel. В результате аварии погибли три человека, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Столкновение произошло 27 июня. Примерно в 19:30 водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Югорска со стороны поселка Пионерский, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel.

«В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров Renault. Водитель Opel 1976 года рождения доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами»,— сообщили в ведомстве. Уточняется, что трем погибшим было по 18 лет.