«Росатом» начал разработку месторождения урана в Курганской области

АО «Далур» (дочерняя структура уранового холдинга «Атомредметзолото», который входит в горный дивизион «Росатома») начало промышленное освоение Хохловского месторождения урана в Шумихинском районе Курганской области. Проект успешно прошел общественные слушания в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба компании «Атомредметзолото».

АО «Далур» добывает уран в Курганской области на Далматовском месторождении. К 2021 году центром уранодобычи Зауралья должно стать Хохловское месторождение, к этому времени оно заработает на полную мощность. В этом году планируется начать добычу на двух эксплуатационных блоках.

В «Атомредметзолото» подчеркивают, что промышленное освоение месторождения не несет экологических рисков. На площадке устанавливаются шесть буровых установок. После их монтажа оборудуется емкость для сбора специального глинистого раствора, его утечка исключена. Процесс бурения скважины занимает 5-6 дней, на следующий год площадка зарастает травами. Гендиректор директор АО «Далур» Николай Попонин отметил, что с 1979 года, когда в Зауралье были открыты урановые месторождения, ни одного случая отрицательного воздействия на окружающую среду не было допущено.