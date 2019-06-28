Smartavia запустила рейсы из Ростова в Москву

Авиакомпания Smartavia (бывшая Нордавиа) запустит рейс из Ростова в Москву и обратно, сообщает «Ростов-Транспорт».

«Рейсы авиаперевозчик будет выполнять пять раз в неделю по будням. Вылет из Ростова-на-Дону в 19-50 (по средам — в 21-00), прилет в Москву, в аэропорт Домодедово в 21-40 (22-50, соответственно). Обратный вылет в 16-55 (в 18-05 по средам), прибытие в Ростов-на-Дону в 18-50 (21-40)», - сказано в сообщении.

Начать полеты компания планирует с 12 июля, билеты на них уже есть в продаже, их минимальная стоимость — 3,14 тыс. руб.

Дарья Голякова