В Перми из-за антисанитарии приостановили работу частного детского сада

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю приостановило деятельность Центра развития ребенка «Лимпопо», расположенного в Мотовилихинском районе Перми. Ранее Роспотребнадзор выявил в этом детском саду более сорока нарушений санитарных требований и гигиенических нормативов.

В частности, кухня не обеспечена необходимым набором помещений, а также технологическим, холодильным и моечным оборудованием, отсутствуют товарные ярлыки, кассовые чеки либо другие документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность поступивших в дошкольное учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья для приготовления пищи, нарушены условия хранения пищевых продуктов, для обработки помещений используются дезинфицирующие средства неизвестного происхождения. Помимо этого, в учреждении не осуществляется медицинское обслуживание и, как следствие, не проводятся противоэпидемические мероприятия, такие как медицинские осмотры детей, систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и прочие.

Учитывая тот факт, что выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, а также угрожают жизни и здоровью детей, суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в детском учреждении, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности «Лимпопо» сроком на 45 суток.

Как сообщает пресс-служба УФССП, в настоящее время постановление суда исполнено. Предприниматель, предупрежденный об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, уже приступил к устранению выявленных нарушений.