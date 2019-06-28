Руководство исправительной колонии заподозрили в покровительстве криминальному авторитету

В отношении начальника и заместителя начальника ИК-5 УФСИН России по Архангельской области возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Руководство колонии, как полагает следствие, обеспечивало осужденному доставку продуктов питания и спиртного, незаконное проживание в служебном помещении, обеспечивало его средствами связи, незаконно пропускало к нему на режимный объект посторонних лиц.

Подозреваемые полностью признали свою вину. Они помещены под домашний арест.

Имена задержанных не раскрываются. На сайте управления ФСИН было указано, что начальником исправительного учреждения являлся подполковник внутренней службы Олег Бурковский. В настоящее время сообщается, что врио начальника ИК-5 является подполковник внутренней службы Петр Синюков.

Издание «Эхо Севера» со ссылкой на источники сообщает, что осужденный, который получал привилегии от начальства колонии, является криминальным авторитетом. Его имя не называется.