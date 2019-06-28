В Gastroport пришла бывшая команда Tanuki

Пермский ресторан Gastroport объявил о своем перезапуске и о новой команде. По сообщению заведения, в новую команду ресторана вошли управляющая Юлия Короленок и шеф-повар Сергей Вепрев, ранее работавшие в ресторане Tanuki. Госпожа Короленок была гендиректором ООО «Ерш-Пермь» и ООО «Тануки-Пермь», которые закрылись минувшей весной.

По словам господина Вепрева, меню обновленного заведения будет ориентировано в основном на европейскую и частично на японскую кухню.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что в марте ресторан Gastroport покинула старая команда шеф-поваров во главе с Евгением Поповым. Причиной ухода из ресторана шеф назвал сложные отношения с новым руководством заведения, которое запланировало изменить кухню.

ООО «Гастро Порт», прежде управлявшее одноименным рестораном, прекратило свою деятельность 15 марта 2019 года. Директором нового ООО «ГастроПорт» стал Сергей Романов, перед которым была поставлена непростая задача — создать новую команду.

Пост арт-директора нового ресторана заняла Светлана Пархоменко, имеющая 30-летний опыт работы в данной сфере, в том числе в московских ресторанах. По словам Светланы Пархоменко, в ближайших творческих планах коллектива — организация и проведение на площадках ресторана культурных мероприятий (маркеты, паблики, артистик-токсы, творческие встречи, диджей-сеты и другие). «На сегодняшний день,— говорит Светлана Пархоменко,— наша команда уже вступила в партнерство с Музеем современного искусства PERMM, и первый совместный концерт для наших гостей состоялся 26 июня, а следующий пройдет 17 июля».