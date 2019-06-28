УФАС по Татарстану возбудило дело в отношении поставщика горюче-смазочных материалов аэропорта Казань

Управление антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану возбудило дело в отношении ООО «Татнефтьавиасерсвис» — единственного поставщика горюче-смазочных материалов (ГСМ) для авиакомпаний в аэропорту Казань. Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольщики усматривают нарушения по признакам ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции — «Татнефтьавиасервис» подозревают в необоснованно высокой стоимости топлива.

По данным УФАС, в регионе работают семь компаний, продающих ГСМ для авиационных нужд, но самая высокая цена на топливо у «Татнефтьавиасервис». Эта компания единственная по прямым договорам с авиакомпаниями продает ГСМ, а также оказывает услуги по заправке воздушных судов и охране авиатоплива в казанском аэропорту. По информации УФАС, цены на обслуживание также «предельно высоки», а это в свою очередь «создает “Татнефтьависервис” и экономически, и конкурентные преимущества, что может привести или уже привело к тому, что задеты интересы других предприятий».

По данным kartoteka.ru, 99,7% акций принадлежит ООО «Матрикс», учрежденной предпринимателем Владимиром Поляковым. ПАО «Татнефть» владеет 0,03%.

“Ъ-Казань”