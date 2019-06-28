В Перми ограничат движение на пересечении Компроса с улицей Революции

В Перми с начала июля вводится ограничение движения на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Революции. Это связано с переустройством коммуникаций и строительством основания под трамвайные пути на улице Революции. При этом откроются перекрестки улиц Революции и Сибирской, Екатерининской и Куйбышева. Сохранится одна полоса движения на Комсомольском проспекте и откроется проезд через улицу Швецова.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, закрытие движения на Комсомольском проспекте в районе перекрестка с улицей Революции будет проходить поэтапно. С начала июля закроется движение по четной стороне. По нечетной стороне открытой останется одна полоса для подъема на Комсомольскую площадь. При этом с начала июля откроются два перекрестка — улицы Революции с Сибирской и Екатерининской с Куйбышева. В конце июля планируется открыть часть Комсомольского проспекта с четной стороны с полным закрытием нечетной стороны.

В последнюю неделю июля будет введено ограничение движения по улице Революции на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

Работы по улице Революции идут в соответствии с графиком. В ночь с 30 июня на 1 июля планируется полностью открыть перекресток с улицей Сибирской. На участке улицы Революции от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта уже завершено устройство сетей, сейчас ведутся работы по устройству дорожной одежды. После 30 июня проезд будет открыт через улицу Швецова. Таким образом, запуск одностороннего движения от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» по улице Швецова позволит максимально переориентировать трафик с Комсомольского проспекта.

Начиная от парка имени Горького, подрядчики приступят к подготовке основания под рельсошпальную решетку, прокладке коммуникаций, расширению этого перекрестка.

Кроме того, в первых числах июля планируется начать подготовительные работы по капитальному ремонту Комсомольского проспекта в районе Октябрьской площади. Ограничение движения будет вводиться позже, когда начнется разборка ограждений бульвара и тротуаров. Об этом будет сообщено дополнительно.