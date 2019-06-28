Глава Катайского района ушел в отставку

В Курганской области депутаты Катайской районной думы приняли отставку главы района Юрия Малышева, написавшего заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства региона. Господин Малышев занимал пост руководителя муниципалитета с 2009 года. Исполняющим обязанности главы района стал первый заместитель Глеб Морозов. Конкурс по выбору руководителя состоится в сентябре.

Также сложил свои полномочия председатель районной думы Сергей Нетесов, вместо него на эту должность избран Вадим Лебедев – заместитель директора ЗАО «Добрыня».