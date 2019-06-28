Александровскую и Березниковскую больницы объединят в одно медучреждение

Краевые власти намерены объединить Александровскую и Березниковскую больницы. О планах создания единого медицинского учреждения заявил губернатор Максим Решетников во время осмотра Яйвинского отделения Александровской центральной городской больницы. По словам одной из жительниц Яйвы, в местной больнице не хватает узких специалистов. Нет, например, возможности записаться к УЗИ-врачу и на ЭКГ, так как первый работает на полставки, а второй в ближайшее время отправится в отпуск. Другая пациентка посетовала, что сейчас в населенном пункте нет ни одной аптеки, где можно получить льготные лекарства.

Губернатор попросил министра здравоохранения Оксану Мелехову разобраться с нехваткой врачей. При этом он обратил внимание местных жителей на то, что частично вопрос будет решен после объединения больниц в Александровске и Березниках: «Березниковская больница сможет выступить своего рода подспорьем. Почему мы объединяем эти медучреждения? Чтобы была возможность взять узкого специалиста из другой больницы и как-то распределить нагрузку. Чтобы не было такой ситуации: человек ушел в отпуск, и все, приема нет».

Еще одно поручение касалось максимального информирования населения о существовании «горячей» телефонной линии, позвонив на которую пациенты смогут сообщить о проблемах с обеспечением лекарствами. «Оксана Борисовна (Мелехова.— "Ъ-Прикамье"), проработайте с врачами. Пусть они размещают информацию на сайтах больниц или стендах, что, если есть проблемы с лекарствами, звонить необходимо туда-то. Специалисты минздрава постоянно должны этот вопрос мониторить и решать его с врачами»,— подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.