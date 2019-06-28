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Фото: "УралБизнесЛизинг"

«УралБизнесЛизинг» передал Нылгинскому полигону новую технику на 19 млн рублей

На объект отгрузили новые экскаватор, бульдозер и погрузчик

Объемы собираемых отходов в Удмуртии выросли вдвое. Нылгинский полигон ТБО, который является самым крупным в регионе, увеличивает свои мощности. В связи с чем ООО «Чистый город», которое оказывает услуги по захоронению мусора на полигоне, оформило в лизинг три единицы новой техники: экскаватор Komatsu, гусеничный бульдозер и фронтальный погрузчик XCMG. Их общая стоимость составила 19 млн руб. Финансовым партнером программы выступило ООО «УралБизнесЛизинг». Лизинговый проект был реализован оперативно, в день обращения. На технику сделали скидку за счет партнерской программы «УралБизнесЛизинга» с поставщиком. Отгрузка техники прошла на полигоне 25 июня при участии директора компании «Чистый город» Сергея Климова и гендиректора «УралБизнесЛизинг» Вячеслава Глазырина.

Директор ООО «Чистый город» Сергей Климов отметил, что проектируемая мощность Нылгинского полигона увеличится на две карты или на 7 га. Объект будет работать еще минимум 10 лет. «Сегодняшняя задача — мусор не складировать, а стараться его переработать. Это основная задача, которой мы будем придерживаться. При этом захоронение еще будет продолжаться в ближайшие пять лет точно»,— заявил господин Климов. Новая техника необходима для выполнения различных производственных задач. Экскаватор позволяет соблюдать правильную технологию захоронения отходов и выравнивает откосы карты полигона под нужным углом. Бульдозер сдвигает мусор на территории полигона и трамбует его. Погрузчик перемещает навалы мусора по всей карте полигона. Сергей Климов подчеркнул, что приобретение техники никак не отразится на плате за вывоз мусора для населения.

Фото: "УралБизнесЛизинг"

Также господин Климов объяснил, почему механизм лизинга является наиболее подходящим для ООО «Чистый город». «Таков наш финансовый план. Мы уверены за надежность поставляемой техники и в гарантиях, которые существуют. Плюс сроки, которые нам предоставляет "УралБизнесЛизинг", постоянно сокращаются — мы планировали всю эту технику получить к началу сентября. Сейчас июнь, а все техника у меня уже работает»,— добавил он.

Генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин отметил, что его компания работает уже с 24 регоператорами по обращению с ТКО из различных регионов России. «Особенно нам приятно сотрудничать с нашим партнером из Удмуртии компанией "Чистый город". Это уже не первая наша сделка. Мы рады, что наши услуги остаются востребованными и позволяют сделать нашу республику, наш город, чище и комфортнее для проживания жителей»,— заявил он. Господин Глазырин отметил, что на сегодняшний день «УралБизнесЛизинг» располагает всеми ресурсами для обеспечения регоператоров страны и Удмуртии необходимой техникой и линиями для переработки мусора. «Мы готовы предоставить регоператорам еще более лучшие условия. На сегодняшний день мы ожидаем открытия госпрограмм по льготному лизингу по дорожной и строительной технике. Все эти программы станут доступны и для нашего регоператора. Одно из основных конкурентных преимуществ нашей компании — оперативность принятия решений при выходе на сделки. Если бизнес ставит перед нами задачи в скорейшем приобретении техники, то мы сделаем все, чтобы сделки прошли оперативно, четко и надежно»,— подчеркнул Вячеслав Глазырин.

«УралБизнесЛизинг» финансирует проекты в сфере обращения с ТКО с 2017 года. География поставок техники и оборудования в этой отрасли обширна: 41 регион России. Установлено сотрудничество с 24 региональными операторами. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» «УралБизнесЛизинг» занимает 2-е место среди крупнейших лизинговых компаний России в сфере оборудования для ЖКХ.

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