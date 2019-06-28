«УралБизнесЛизинг» передал Нылгинскому полигону новую технику на 19 млн рублей

Объемы собираемых отходов в Удмуртии выросли вдвое. Нылгинский полигон ТБО, который является самым крупным в регионе, увеличивает свои мощности. В связи с чем ООО «Чистый город», которое оказывает услуги по захоронению мусора на полигоне, оформило в лизинг три единицы новой техники: экскаватор Komatsu, гусеничный бульдозер и фронтальный погрузчик XCMG. Их общая стоимость составила 19 млн руб. Финансовым партнером программы выступило ООО «УралБизнесЛизинг». Лизинговый проект был реализован оперативно, в день обращения. На технику сделали скидку за счет партнерской программы «УралБизнесЛизинга» с поставщиком. Отгрузка техники прошла на полигоне 25 июня при участии директора компании «Чистый город» Сергея Климова и гендиректора «УралБизнесЛизинг» Вячеслава Глазырина.

Директор ООО «Чистый город» Сергей Климов отметил, что проектируемая мощность Нылгинского полигона увеличится на две карты или на 7 га. Объект будет работать еще минимум 10 лет. «Сегодняшняя задача — мусор не складировать, а стараться его переработать. Это основная задача, которой мы будем придерживаться. При этом захоронение еще будет продолжаться в ближайшие пять лет точно»,— заявил господин Климов. Новая техника необходима для выполнения различных производственных задач. Экскаватор позволяет соблюдать правильную технологию захоронения отходов и выравнивает откосы карты полигона под нужным углом. Бульдозер сдвигает мусор на территории полигона и трамбует его. Погрузчик перемещает навалы мусора по всей карте полигона. Сергей Климов подчеркнул, что приобретение техники никак не отразится на плате за вывоз мусора для населения.

Также господин Климов объяснил, почему механизм лизинга является наиболее подходящим для ООО «Чистый город». «Таков наш финансовый план. Мы уверены за надежность поставляемой техники и в гарантиях, которые существуют. Плюс сроки, которые нам предоставляет "УралБизнесЛизинг", постоянно сокращаются — мы планировали всю эту технику получить к началу сентября. Сейчас июнь, а все техника у меня уже работает»,— добавил он.

Генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин отметил, что его компания работает уже с 24 регоператорами по обращению с ТКО из различных регионов России. «Особенно нам приятно сотрудничать с нашим партнером из Удмуртии компанией "Чистый город". Это уже не первая наша сделка. Мы рады, что наши услуги остаются востребованными и позволяют сделать нашу республику, наш город, чище и комфортнее для проживания жителей»,— заявил он. Господин Глазырин отметил, что на сегодняшний день «УралБизнесЛизинг» располагает всеми ресурсами для обеспечения регоператоров страны и Удмуртии необходимой техникой и линиями для переработки мусора. «Мы готовы предоставить регоператорам еще более лучшие условия. На сегодняшний день мы ожидаем открытия госпрограмм по льготному лизингу по дорожной и строительной технике. Все эти программы станут доступны и для нашего регоператора. Одно из основных конкурентных преимуществ нашей компании — оперативность принятия решений при выходе на сделки. Если бизнес ставит перед нами задачи в скорейшем приобретении техники, то мы сделаем все, чтобы сделки прошли оперативно, четко и надежно»,— подчеркнул Вячеслав Глазырин.

«УралБизнесЛизинг» финансирует проекты в сфере обращения с ТКО с 2017 года. География поставок техники и оборудования в этой отрасли обширна: 41 регион России. Установлено сотрудничество с 24 региональными операторами. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» «УралБизнесЛизинг» занимает 2-е место среди крупнейших лизинговых компаний России в сфере оборудования для ЖКХ.