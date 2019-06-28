Начальник управления спорта Челябинска избавился от приставки и.о.

Начальником управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска назначен Максим Клещевников. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая полномочия главы областного центра Наталья Котова.

Максим Клещевников родился в 1980 году в Челябинске, закончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Карьеру начинал с должности исполнительного директора НКО «Фонд развития регионального туризма», в 2001-2005 годах был инструктором Центра Олимпийской подготовки при комитете по физкультуре, спорту и туризму челябинской мэрии. Затем работал старшим инструктором Комплексного центра олимпийской подготовки Челябинской области, директором МБУ ДО ДЮСШ «Родонит». С декабря 2017 года занимал должность заместителя начальника спортуправления Челябинска, с апреля 2019-го исполнял полномочия руководителя ведомства.