После вмешательства прокуратуры южноуральская компания погасила миллионные долги по зарплате

Прокуратура Челябинской области, проведя проверку по жалобе гражданина, установила, что 136 сотрудникам ООО «НПО “Тепловей” (Красноармейский район) не выплачена зарплата за март и апрель 2019 года. Сумма задолженности составила более 5,6 млн руб., сообщают в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла генеральному директору компании представление об устранении нарушений трудового законодательства, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед работниками после принятых прокуратурой мер полностью погашена.