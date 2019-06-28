Экс-главу стройфирмы судят за хищение у дольщиков свыше 350 млн рублей

В Новосибирске сегодня начался судебный процесс над бывшим гендиректором обанкротившейся строительной компании «Стройцентр» Валерием Наливкиным. Как рассказал “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Октябрьского района Александр Сапрыкин, следственными органами экс-глава стройфирмы обвиняется в хищении у дольщиков почти 360 млн руб.

Потерпевшими по делу проходят 166 клиентов «Стройцентра». По словам Александра Сапрыкина, подсудимый не признал себя виновным. Председатель судебного заседания Дмитрий Вьюгов установил порядок исследования доказательств. Судебное разбирательство начнется с допроса обвиняемого. Затем показания дадут потерпевшие и свидетели. Оглашением письменных материалов дела завершится судебное следствие.

В 2012 году фирма «Баутехник-Т» привлекла строительную компанию «Стройцентр» генподрядчиком для завершения двух долгостроев на улице Тульской (дома №80 и №82), возведение которых началось еще в 2005 году. Однако спустя четыре года «Баутехник-Т» расторг договор со «Стройцентром» и забрал у него квартиры, ранее переданные ему за выполненные работы. Предварительные договоры купли-продажи, которые генподрядчик успел заключить с инвесторами, «Баутехник-Т» не признал.

В мае 2017 года по обращениям клиентов «Стройцентра» управление МВД России по Новосибирску возбудило уголовное дело. В качестве обвиняемого полицейские привлекли 59-летнего гендиректора «Стройцентра» Валерия Наливкина, которому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что глава стройфирмы должен был оформить трехсторонний договор долевого участия между «Баутехник-Т», своей фирмой и инвестором, однако не сделал этого.

Расследование сопровождалось многочисленными акциями протеста. Обманутые дольщики проводили у здания регионального правительства одиночные пикеты, в июне 2017 года почти три десятка инвесторов, вложившихся в новостройки, объявили голодовку в центре города, которая продолжалась несколько дней.

Подробнее о протестах — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Инвесторы под открытым небом»

Константин Воронов