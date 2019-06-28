Инвалид из Кузбасса оштрафован за пост о «трусливом» президенте

Осинниковский горсуд Кемеровской области оштрафовал инвалида Илью Путевского за нелицеприятное высказывание о президенте России Владимире Путине в соцсети. По материалам суда, мужчине выписан штраф 30 тыс. руб.

Житель города Осинники разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с фразой «Путин! Ты с**а трусливая». После этого сотрудники полиции составили на него административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

По словам главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, защищавший мужчину адвокат Станислав Селезнев обжаловал постановление суда.

Юлия Сасевич