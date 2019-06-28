В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной

Сроки закрытия движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной (от дома №49/1 до дома №55/1) в Екатеринбурге продлили до 10 июля. Перекрытия связаны со строительством транспортной развязки на пересечении объездной дороги и Серафимы Дерябиной, сообщили в мэрии.

Ранее участок планировали перекрыть до 20 июня. Работы выполняет «Трест Уралтрансспецстрой». По дублеру Серафимы Дерябиной ходит №047 маршрут. В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети сообщили, что от конечной остановки «Громова» маршрут, вместо улиц Начдива Онуфриева—дублер Серафимы Дерябиной—Бардина, пойдет по улицам Громова—Начдива Онуфриева—Чкалова—Бардина и далее по маршруту. В обратном направлении автобус пройдет по улицам Бардина—Громова.