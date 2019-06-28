Власти Перми взыскали 10 млн рублей с оператора наружной рекламы

Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Управляющая компания „Рио-Гранде“» в пользу департамента экономики и промышленной политики Перми свыше 10 млн руб. неосновательного обогащения за эксплуатацию рекламных конструкций. Как сообщает Business Class, речь идет о 19 объектах наружной рекламы на улицах Екатерининской, Мира, Карпинского, Декабристов, Подлесной, Адмирала Ушакова, Кировоградской, Докучаева, которые были установлены после окончания срока действия разрешительной документации.

Щиты были установлены по договору 2008 года на пятилетний срок, но рекламная компания отказалась их убирать. Спорные рекламные конструкции были убраны лишь через три года после окончания действия договора. Решение не вступило в силу и может быть до 20 июля обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

«Рио-Гранде» ранее являлось оператором наружной рекламы Перми. На состоявшихся минувшей весной торгах по распределению новых рекламных конструкций в Перми представители компании не участвовали. Однако, предположительно, близкие к ним предприниматели — Александр Перешеин (РА «Ориентир») и ООО «Трон» из Березников (13) получили на торгах 26 и 13 лотов соответственно.