1 июня в Красном Яру состоялось торжественное открытие коттеджного поселка ЯР ПАРК

Поселок, построенный строительной компанией ASSET, в европейском стиле, на 80 таунхаусов принял на своей площадке более 250 гостей со всей области.



Кавер-бэнд «JACKPOT» радовал отечественными и зарубежными хитами гостей праздника, аниматоры Буржуи из Freak Show Peasok встречали гостей веселили их и фотографировались с гостями на «Новую Фотобудку». Каждый гость праздника получил памятный магнит фотографию.

Бармен шоу «Cocktail» угощали всех вкуснейшими безалкогольными коктейлями, и шокировали огромной пирамидой, из бокалов которую наполнили дымящимся водопадом шампанского.

Детишек развлекали прекрасная Фея мыльных пузырей, и удивительное «Молекулярное Шоу» Юрия Вятошина, а еще всем маленьким гостям раздали подарки от Медицинской клиники «ИДК — Мать и Дитя» и компании Данон, и угощали вкуснейшими молочными коктейлями и соками «Смешарики» и «Растишка».

Все гости могли расположиться и отдохнуть в зонах с модной садовой мебелью из искусственного экоротанга от компании — RAMMUS. И сфотографироваться в прекрасной зеленой фотозоне от компании по вертикальному озеленению — LETO Самара.

Шведские гардеробные Elfa Самара предлагали отличные решения для хранения различных предметов быта, а компания по доставке природной питьевой воды Айсберг подарили всем гостям возможность освежиться в жаркую погоду прохладной водой.

В торжественном пере резании красной ленты участвовали: Глава Муниципального района Красноярский самарской области Белоусов Михаил Владимирович и управляющий строительной компании ASSET, создатель и идейный вдохновитель концепции коттеджного поселка ЯР ПАРК, Евсеев Сергей Николаевич.

И конечно фееричным завершением праздника стал розыгрыш автомобиля Volkswagen Polo от автосалона Премьера Самара, среди жителей коттеджного поселка ЯР ПАРК, которые выполнили условия розыгрыша.

Автомобиль выиграла семья Цикиных, с чем мы их сердечно поздравляем.

Вот так очень интересно и торжественно состоялось открытие коттеджного поселка ЯР ПАРК, но создатели — строительная компания ASSET на этом не останавливаются, и уже реализовывают новые интересные проекты загородной недвижимости в Самаре.