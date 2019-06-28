Премию Frank RG за лучший сервис премиального обслуживания получил Райффайзенбанк

Райффайзенбанк (АО) стал победителем в номинации «Лучший премиальный сервис» и занял второе место в ежегодном рейтинге банков сегмента премиального обслуживания, составленном аналитической компанией Frank Research Group.

«Мы признательны взыскательному жюри Frank RG за высокую оценку нашей работы. Комфорт и легкость в обслуживании – главная ценность премиального банкинга для клиента, — говорит Кирилл Матвеев, руководитель отдела по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка. — Мы постоянно работаем над тем, чтобы их повышать. Например, в апреле этого года мы реализовали проект, позволяющий персональным менеджерам отправлять своим клиентам документы онлайн, а клиентам – подписывать эти документы. Теперь клиенты Райффайзенбанка могут получать премиальные банковские сервисы в любой точке мира».

Frank Premium Banking Award — это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. В исследовании приняли участие 13 крупнейших банков.

Райффайзенбанк предлагает два направления премиального обслуживания. Premium Banking представляет собой классический премиальный сервис в лучшем европейском исполнении. Premium Direct — программа премиального банковского обслуживания, включающая в себя все основные премиальные продукты и привилегии с акцентом на дистанционное предоставление услуг.