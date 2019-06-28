Фальшивый вице-мэр Красноярска вымогал деньги у жителей

Телефонный мошенник, представлявшийся заместителем главы Красноярска Сергея Еремина, вымогал деньги у местных жителей. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на управляющую одной из танцевальных студий города, пострадавшую от действий афериста.

По словам девушки, на днях ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который выдал себя за вице-мэра Алексея Давыдова. Мошенник заявил, что в Красноярске планируется организовать крупный танцевальный конкурс, предложив приехать в городскую администрацию для обсуждения подробностей.

Потерпевшая договорилась о времени со лже-чиновником, но перед встречей тот вновь позвонил ей с просьбой купить зарядное устройство для сотового. «Мол, приехала какая-то делегация из Москвы и у кого-то просто не было с собой зарядного»,— рассказывает девушка. Но когда она вместе с коллегой приехала в магазин, поступил новый звонок от «вице-мэра», который в этот раз попросил «кинуть денег на телефон».

Девушки купили зарядное устройство и приехали в администрацию, где их никто не ждал. Лже-чиновник не отвечал на звонки, поэтому она набрала его с другого номера. По ее словам, на этот раз мужчина представился полицейским, который якобы поймал того самого мошенника, пытавшегося развести ее на деньги.

По данному факту девушка подала заявление в полицию. В администрации Красноярска сказали, что информацию о мошеннике уже получили, заметив, что все приглашения от лица мэрии делаются в официальной форме и носят не только телефонный характер.

Илья Галагуз