Два бывших автосалона «Уралавтоимпорта» выставлены на торги

ООО «ЦАИ» уведомило о проведении торгов по реализации имущества ОО «Юджи-Капитал». В имущество вошли двухэтажные здания автоцентров Ford и Hyundai, земельные участки, газовая котельная и трансформаторная подстанция начальной стоимостью 173,8 млн руб.

Напомним, «Юджи-Капитал» является владельцем трех автосалонов бывшего автохолдинга «Уралавтоимпорт», свернувшего свою деятельность минувшей осенью. Обществу принадлежат три автосалона. Кредитором «Юджи-Капитал» является дочерняя структура «Сбербанка» - «СБК Уран». Ее требования составляют 996,8 млн руб., из которых 282 млн руб. обеспечены имуществом. Ранее сообщалось, что часть долга «СБК Уран» (на 99 млн руб.) выкупило ООО «Финтехстрой». Этот долг обеспечен имуществом третьего автосалона - на ул. Героев Хасана, 105/3.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа.