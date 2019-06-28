Террорист ранил имама мечети во французском Бресте

Два человека получили огнестрельные ранения в результате нападения, произошедшего перед мечетью во французском городе Бресте накануне, 27 июня. Выстрелы прозвучали из автомобиля, который скрылся с места покушения. В числе раненых — имам мечети Рашид Абу Худейфа, который получил пули в ноги и в желудок, сейчас он находится в реанимации. Травмы второго пострадавшего оцениваются как легкие.

Полицейские сумели обнаружить машину, на которой скрылся потенциальный преступник. Его тело было найдено неподалеку, предполагается, что он покончил с собой. Его имя не называется, но уже известно, что он принадлежал не к кругам исламских террористов, а к группировке крайне правых.

Раненый проповедник известен на YouTube под именем Рашид Эль Джей. Его призывы следовать правилам гражданского общества вызывали ярость радикальных исламистов. Ненависть террористов имам заслужил и тем, что призвал свою паству принять участие в голосовании на президентских выборах семь лет назад. В то же время имама нельзя назвать поборником прогресса: в свое время зрителей возмутило его обращение к детям, которым он пообещал, что любовь к музыке превратит их в свиней.

Алексей Тарханов, Париж