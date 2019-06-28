В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержано 37 рейсов, еще 10 отменено. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 01:11, во Внуково задержано 19 рейсов, отменено шесть. В Домодедово задержано три рейса, четыре отменено. В Шереметьево задержано 15 рейсов.

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра. Предупреждение действует до завтрашнего дня, 29 июня.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 28 июня, в Москве будет облачно, дождь, местами — сильный и с грозой. Температура воздуха составит 19–21°C, по области — 17–22 °C. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/c.