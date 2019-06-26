«Сразу ощущается сбалансированность частот»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о беспроводных наушниках.

Полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением — главное благо современного человечества. Хорошо-хорошо, не главное и не всего человечества, а только той его части, которая любит слушать музыку на ходу и в транспорте как пассажир. Для работников офисов с открытыми пространствами это тоже может стать спасением от интершума.

Бренд AKG, принадлежащий сегодня Samsung, считает, что персональная зона звукового комфорта стоит дорого. Поскольку модель N700NC считается конкурентом Sony WH-1000XM3 и Bose QuietComfort 35 II. Забегая вперед, скажу, что это довольно близко к правде, не только с точки зрения стоимости, но особенно относительно качества звучания. Вообще, сценарии использования подобных наушников чаще подразумевают внешние помехи, поэтому оценивать тончайшие аудио нюансы не имеет смысла. В таких условиях они будут неразличимы для среднего уха.

Детали проявляют себя в полной тишине. И в этом случае у AKG N700NC я сразу отметил сбалансированность частот. При этом баса, излишняя выраженность которого часто наблюдается в моделях ориентированных на молодежь, тут в меру. Он слегка акцентированный, полнотелый, но от него не устаешь.

Шумоподавление у AKG справляется со своей задачей чуть хуже, чем конкуренты от тех же Sony или Bose. Это отчетливо чувствуешь в метро. А вот звуки другого транспорта или просто улицы приглушаются хорошо. Кстати, для короткой беседы, снимать наушники необязательно. Кнопка Smart Ambient позволяет переключить звук так, чтобы можно было слышать окружающих.

Самой мощный дискомфорт приносит оголовье AKG N700NC, которое заметно сдавливает голову. Сначала я думал, что дело в дужках очков. Но и без них продолжительно носить наушники неприятно. Этого, к сожалению, не могут компенсировать ни кнопки управления оптимального размера, ни жесткий чехол для поездок с отформовкой исключающий тряску, ни переходник для аудио-разъемов в самолете.