Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о двух новых концептах марки.

Не участвовать в глобальных автомобильных выставках, где информация о твоей новинке может затеряться среди сообщений о десятках других премьер, а устраивать свои собственные, монобрендовые шоу — заметный тренд последних лет. На днях в Мюнхене подобное мероприятие провела компания BMW. Тем, кому посчастливилось попасть на вечеринку, показали сразу два концепта марки — автомобиль и мотоцикл, которые демонстрируют, в каком направлении развивается техническая и дизайнерская мысль мюнхенского бренда.

Что касается техники, то для тех поклонников BMW, которые обожают олдскульные безнадувные бензиновые моторы и честные механические коробки передач, хороших новостей нет: в силовых агрегатах и спорткара, и мотоцикла, так или иначе, задействовано электричество. Что касается дизайна, то в нем можно найти традиции марки.

Концепт-кар Vision M NEXT своим клинообразным силуэтом напоминает сразу несколько знаковых машин. И BMW Turbo 1972 года, и спорткар BMW M1, выпускавшийся в 80-е годы, и актуальное гибридное купе BMW i8. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой общей мощностью 600 л.с. На электротяге спорткар способен проезжать до 100 км. Встроенный автопилот помогает не только ставить машину на стоянку, но и доставлять автомобиль с парковочного места к владельцу. Чтобы не ошибиться в том, что это именно владелец, BMW Vision M NEXT оснащен системой распознавания лиц, которая в будущем заменит ключ для доступа в автомобиль. А двери у автомобиля открываются вверх. Считается, что это облегчает посадку. Но на самом деле это больше для «вау-эффекта» у публики, сидящей в переполненном ресторане, когда вы возле него паркуетесь.

Что касается мотоцикла BMW Motorrad Vision DC Roadster, то он целиком электрический. Но дизайнерам удалось сделать так, что в этом двухколесном транспорте безошибочно узнается BMW. Очень рекомендую посмотреть на картинки, в большом количестве выложенные в сеть. Именно посмотреть, потому что ни машина, ни мотоцикл, к серийному производству и продажам никакого отношения не имеют.